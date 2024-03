Nella Pensione Vedova Ferro, la tranquillità quotidiana viene sconvolta da un annuncio che porterà scompiglio tra gli ospiti e darà il via a una serie di divertenti e intriganti vicissitudini.

La Compagnia Teatrale “Krimisa” si prepara a regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile con la rappresentazione di “Il suo nome è Donna Rosa”. L’appuntamento è fissato per Sabato 23 marzo 2024, alle 20:45, presso il Teatro Alikia di Cirò Marina.

La trama ruota attorno a Donna Rosa, la padrona della pensione, la cui vita viene improvvisamente sconvolta dall’arrivo di un misterioso Italo-americano. Quest’ultimo porta con sé una missiva che rivela le ultime volontà del primo amore di Donna Rosa, aprendo così la porta a un’inaspettata eredità.

Il dilemma, però, è tutto nella modalità di accesso a questa eredità. Per incassarla, Donna Rosa deve dimostrare di essere o sposata o vedova. E qui sorge il problema: non è né l’una né l’altra. La soluzione sembra semplice: sposare un uomo a caso per poi liberarsene una volta ottenuti i soldi. Ma cosa succede se durante questo stratagemma sboccia il vero amore? E se l’uomo in questione si rifiuta di essere “liquidato”?

Così, tra il dilemma finanziario e quello sentimentale, Donna Rosa si trova ad affrontare una serie di situazioni comiche e paradossali che coinvolgono anche gli altri ospiti della pensione, trasformandoli in attori inconsapevoli della storia che si sviluppa attorno a loro.

La commedia, arricchita da dialoghi brillanti e colpi di scena, mette in scena un vivace gioco tra soldi e sentimenti, invitando il pubblico a riflettere sul vero valore delle cose e sull’importanza di seguire il proprio cuore.







Con un cast talentuoso e una trama avvincente, “Il suo nome è Donna Rosa” promette di essere uno spettacolo imperdibile che regalerà risate e emozioni a ogni spettatore.

Preparatevi a immergervi in un mondo di risate, colpi di scena e romanticismo, con la Compagnia Teatrale “Krimisa” che porta in scena una commedia che vi farà ridere, commuovere e riflettere, tutto nello stesso istante. Non perdete l’appuntamento con “Il suo nome è Donna Rosa”, un’esperienza teatrale che vi lascerà senza fiato.