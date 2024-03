Share on Twitter

Sopralluogo di Santa Severina. Da sx Lucio Giordano (sindaco di Santa Severina), Gregorio Mungari Cotruzzolà (Alfa21), Sylviane De Tracy (Itinerary manager, Le Ponant)

Nelle giornate di venerdì e sabato Alfa21, la società che gestisce gli scali delle navi da crociera, ha ospitato Sylviane De Tracy, responsabile itinerari della compagnia di navigazione francese “Ponant”.

La compagnia Ponant è leader mondiale delle crociere di spedizione a bordo di navi di lusso, ha una flotta di navi piccole e incredibilmente moderne progettate accuratamente per accogliere un numero limitato di passeggeri: da 32 a 132 cabine, le 12 navi offrono tutti i comfort dei migliori hotel di lusso.







I professionisti di Alfa21 hanno accompagnato la De Tracy nei luoghi più accattivanti del nostro territorio: le cantine di Cirò, Santa Severina, accolti e accompagnati dal sindaco Lucio Giordano, Capocolonna e il centro storico di Crotone con il mercatino dei portici che colpisce sempre per colori, sapori e genuinità dei prodotti.

Ponant è una compagnia che non ha mai attraccato a Crotone e nelle sue crociere di lusso vuole offrire ai propri ospiti un’esperienza diversa dalle altre compagnie. Ecco perché la responsabile itinerari della compagnia francese è voluta venire a Crotone, a scoprire un territorio che ancora non ha una sua marcata identità dal punto di vista turistico e presenta un’offerta poco comune sul mercato.

Tant’è che la reazione della De Tracy alla fine del tour, nel giudicare la location Crotone è stata: “Inaspettata!”.

Crotone ha quindi sorpreso e colpito, anche grazie all’abilità dei professionisti di Alfa21, divenuti oramai esperti nel comprendere le esigenze delle diverse compagnie di crociera e nell’offrire loro la giusta proposta esperienziale per i loro clienti.

La partenza della De Tracy è stata un semplice arrivederci, Ponant farà il suo primo attracco a Crotone ad ottobre 2025.

Nei prossimi giorni Alfa21 incontrerà l’assessore al turismo di Crotone, Maria Bruni, per un primo report su questa nuova compagnia che l’anno prossimo giungerà nel porto pitagorico e per fare il punto sull’attività di promozione del territorio che la società crotonese continua a portare avanti per lanciare ulteriormente il porto di Crotone nel mercato crocieristico.