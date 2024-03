ADVERTISEMENT

Encomio da parte dell’Amministrazione comunale di Cirò, al vicebrigadiere Leonardo Fuscaldo per i suoi sei anni di lodevole servizio prestato nell’antico borgo; ora il militare è in servizio nella città di Crotone. A consegnarle la targa ricordo, il sindaco Mario Sculco e il vice sindaco Fortunato Strumbo nel corso della manifestazione sulla giornata regionale dedicata a Luigi Lilio alla presenza di S.E.R.Monsignor Angelo Raffaele Panzetta Arcivescovo di Crotone e di Santa Severina. “Grazie alle forze dell’ordine -si legge nell’encomio- che con umiltà e coraggio mettono la propria vita al servizio della comunità e dei più deboli; l’amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento al vice brigadiere Fuscaldo che con umiltà e coraggio- prosegue la nota- in questi sei anni di onorato servizio svolto dal 2017 al 2023 sul nostro territorio, mettendo la propria vita al servizio della comunità e dei più deboli. Un carabiniere che oltre a svolgere la propria mansione ha svolto studi sulle chiese sui luoghi di culto di Cirò, divulgando la figura di Luigi Lilio, medico e astronomo cirotano, tramite una moneta che ha fatto realizzare personalmente. Grande è stato – prosegue la nota dell’amministrazione comunale- il suo supporto durante il periodo nella gestione della pandemia, aiutando le persone in difficoltà, notevole è stato il suo supporto agli operatori dei servizi sociali nel gestire determinate situazioni. Per questo- conclude la nota- il sindaco Mario Sculco e l’amministrazione comunale, ringraziano”.