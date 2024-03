L’undicesima giornata regionale del calendario gregoriano, che ha visto la partecipazione di scienziati e astronomi del calibro di Angela Zavaglio e la docente universitaria Scilla degli Innocenti . Il secondo convegno scientifico, molto interessante, è stato tenuto presso il Liceo Scientifico Adorisodi Cirò, alla presenza del sindaco Mario Caruso, della Dirigente Scolastico Graziella Spinali, del presidente del Rotary Club di Cirò, del presidente della Provincia di CrotoneSergio Ferrari, e dai relatori scientifici : Angela Zavaglio, direttore scientifico e della ricerca, del parco astronomico Lilio di Savelli, che ha relazionato su:” Luigi Lilio e il computo del tempo astronomico”; e la professoressa Scilla degli Innocenti, docente di astronomia e astrofisica, dipartimento di fisica UNIPI, che ha relazionato su : ”La storia della Galassia è scritta nelle stelle”; e per concludere, il governatore del distretto Rotary Calabria 2102, dottor Francesco Petrolo.

Il Rotary si è proposto, attraverso la costituzione di un comitato tecnico scientifico, per la candidatura, a patrimonio universale dell’umanità, della figura di Luigi Lilio, affinchè ha detto Sculco- la figura del nostro concittadino Lilio possa uscire dai confini e raggiungere il mondo intero. Il convegno è stato moderato dalla professoressa Assunta Madera, docente del liceo scientifico Luigi Lilio di Cirò. La serata si è conclusa poi presso la Sala Filottete del centro servizio, col musical Luigi Lilio e la Regola del Tempo messa in scenna dagli alunni del Liceo Scientifico di Cirò.

“È stata una giornata molto interessante, molto partecipata dagli alunni, dagli studenti del liceo– ha detto il primo cittadino”. Gli interventi si sono susseguiti uno dopo l’altro, in modo brillante ed esaudiente.

“Ricordo che, prosegue il sindaco- contemporaneamente, nella stessa serata a Bologna si è svolto un altro convegno sulla figura di Luigi Lilio, tenuto dal professore Francesco Vizza, al quale il Comune di Cirò ha dato il Patrocinio”.







Infatti anche a Bologna contemporaneamente alla giornata del Calendario svoltasi a Cirò, è stato organizzatoin occasione dell’apertura di un centro culturale SPAZIO APERTO ALLE NUOVE IDEE, un convegno dal titolo: “1582- Quando un astronomo calabrese di Cirò e un papa bolognese cambiarono la storia del mondo”. Ha patrocinato il Comune di Cirò. Francesco Vizza ha portato i saluti del sindaco di Cirò Mario Sculco ed ha relazionato sulla figura e opera dell’astronomo Luigi Lilio, con particolare attenzione al contesto storico scientifico in cui è maturata la riforma del calendario emanata da Gregorio XIII. L’Amministrazione Comunale di Bologna ha portato i saluti all’evento con l’assessore alla Scuola Daniele Area, presente Stefano Cavedagna, Presidente del gruppo consiliare. Ha moderato l’evento l’autrice Angelica Sisera, in un ambiente impreziosito dalle opere della pittrice Daniela Casadidio.

Il Convegno, organizzato da WINE AND FOOD ACADEMY, in collaborazione con SPAZIO APERTO ALLE NUOVE IDEE, è stato promosso dallo scrittore Alfredo Antonaros, autore di un romanzo sull’astronomo cirotano dal titolo: ”L’anno dei giorni rubati”., Pendragon 2010, prefazione di Margherita Hack.