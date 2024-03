ADVERTISEMENT

Frustillo – Greco – Berardi

Gli studenti delle classi 5 D e 5 E del Liceo Scienze Umane supportati dalle prof.sse Acri e Viola hanno presentato ai bambini delle classi 3-4-5 della Scuola Primaria la figura di Luigi Lilio preparandoli alla partecipazione al quizzone sull’illustre cirotano. Hanno vinto la gara gli alunni della classe 5A, Caterina Greco primo posto, Francesco Pio Frustillo secondo posto, e Ludovica Berardi al terzo posto. “Promuoviamo il nostro patrimonio con i nostri piccoli e grandi studenti, si legge in una nota dei docenti”. Ma la cosa più importante è che si semina già alle scuole elementari, quella scienza, la conoscenza di quei personaggi, figli dello stesso Cirò, che hanno portato lustro al mondo intero, come ha fatto Luigi Lilio con la riforma del calendario gregoriano. Per questo si deve rimarcare sempre l’impegno della scuola, come ha fatto L’Omnicomprensivo di Cirò, verso la storia, la cultura dei propri paesi, i suoi figli illustri, in modo che sin da giovani si possa conoscere ed apprezzare le proprie radici e la propria storia identitaria che ci contraddistingue.