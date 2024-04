L’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) FIDASC, in collaborazione con il Campo da Tiro Rosa Renda, è lieta di annunciare il 3° Campionato Regionale FIDASC di English Sporting.







ADVERTISEMENT

L’evento si terrà giovedì 25 aprile 2024, in coincidenza con l’Anniversario della Liberazione d’Italia, a partire dalle ore 9:00.

Le iscrizioni chiuderanno alle ore 12:00.

La quota di iscrizione è di €30, comprensiva dei piattelli necessari per la gara, che prevede lo sparo di 50 piattelli.



I premi saranno assegnati ai primi tre classificati delle seguenti categorie: Tiratori Seniores, Ladyes e Juniores, nonché ai primi tre classificati delle categorie Amatori e Titatori Fitav. Il vincitore assoluto, Tesserato Fidase, sarà insignito del prestigioso Trofeo Fidase.



L’evento sarà gestito dall’Ufficiale di Gara, il signor Vincenzo M. Renda, mentre la delegata sarà la signora Maria Rosaria Pettinato.



È importante notare che per tutto ciò che non è contemplato, sarà applicato il Regolamento Tecnico FIDASC 2024.



Attestati di partecipazione saranno consegnati a tutti i vincitori, rendendo questa competizione non solo una sfida sportiva, ma anche un’occasione per celebrare la passione e l’impegno nel tiro a volo.