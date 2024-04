Share on Twitter

Nel tardo pomeriggio del 29 marzo u.s., i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i militari operanti, durante una perquisizione presso la sua abitazione, rinvenivano 880,00 grammi di marijuana e 4,40 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Nello stesso pomeriggio veniva deferito i. s.l. per detenzione abusiva di munizionamento un 73enne del posto, il quale durante una perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di nr. 213 cartucce di vario calibro detenute abusivamente.







Al termine degli accertamenti di rito e su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, la droga e le cartucce sono stati sequestrati penalmente, mentre l’arrestato è stato condotto presso la casa Circondariale di Crotone a disposizione dell’A.G..

L’attività dell’Arma dei Carabinieri finalizzata alla lotta a questa tipologia di reati continua senza sosta come testimoniato dall’arresto e dalla denuncia dei due soggetti, attività che ha consentito di togliere dalla disponibilità dei circuiti criminali non solo un ingente quantitativo di sostanza stupefacente dalla strade ma anche numerosi colpi d’arma da fuoco.