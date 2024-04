Grande successo per l’ I.C. “Filottete” che ottiene, con tutte e tre le squadre iscritte, 3 podi nelle gare provinciali: il primo posto per la categoria Cadette calcio a 5 ed il secondo posto nelle categorie Cadetti basket e Cadette pallavolo.

Sotto la guida esperta del nostro docente e allenatore Stara Antonio, gli studenti hanno dimostrato impegno, spirito di squadra e determinazione. Tutte le gare sono state belle e intense, durante le quali le squadre hanno saputo mescolare divertimento, fair play e agonismo. I risultati non sono mancati, ma nonostante ciò resta un po’ di rammarico e delusione sia per i ragazzi del basket sia le ragazze della pallavolo che dopo una prima fase di qualificazione hanno perso le rispettive finali per pochissimo.

I ragazzi perdono di 3 punti dopo aver avuto più di un’occasione per portarsi in vantaggio e chiudere il match. Mentre le ragazze della pallavolo perdono per 25-23 e 28-26 dopo aver condotto sempre in vantaggio entrambi i set.







Dopo aver vinto la fase provinciale, le ragazze del calcio a 5 Femminile, saranno impegnate il 18 Aprile nella finale Regionale. Un traguardo davvero prestigioso per tantissime ragazze che per la prima volta si sono affacciate al mondo del calcio.

Un risultato davvero importante e gratificante, frutto del lavoro sinergico tra il prof Stara e dei docenti di tutto l’Istituto, sempre disponibili ed attenti alle diverse attitudini degli allievi e a valorizzare le loro potenzialità, attraverso la partecipazione ad eventi di alto spessore proposti dal territorio.

Un grande applauso a tutti gli studenti partecipanti per il loro straordinario impegno e per aver rappresentato con orgoglio il nostro Istituto e alla Dirigente Scolastica Maria Rosaria Longo che ha appoggiato e sostenuto i campionati studenteschi in ogni sua fase. Infine facciamo un grosso in bocca al lupo alle ragazze del calcetto per la finale regionale sperando che il loro sogno possa continuare, ma a prescindere dal risultato finale, come Istituzione scolastica continueremo a sostenere tutti i nostri ragazzi nel loro percorso di crescita sportivo e formativo!