8 Aprile 2024

Under 15: V. Francavilla-Crotone 3-0 (nella foto in evidenza)

VIRTUS FRANCAVILLA: Bimbola, Di Noi, Gatto, Panarelli, Distante, Parisi (18’st Fedele), Leo, Miccoli (29’st Raffo), D’Ippolito, Celentano, Desiate (33’st Ettorre). All. Montesardi

CROTONE: Cava, Russano, De Tursi, Cosentino (28’pt Gullà), Muraca, Cortese, Giancotti (16’st Giaquinta), Ceraudo (22’st Ammendola), Riganello (33’pt Spina), Montesano, Lami. All. Giancotti

Reti: 18’pt e 25’st D’Ippolito, 38’pt Celentano

Under 17: V. Francavilla-Crotone 1-0 (nella foto sopra)

VIRTUS FRANCAVILLA: Castiglia, Albano, Mauro (27’st De Gaetani), La Sorsa (29’st Motolese), Cafueri (1’st Dell’Atti), Passiatore, Battista (29’st Mirizzi), Laggiard, Bellanova, Baglivo, D’Urso (27’st Zingarelli). All. Marsico

CROTONE: Borrelli, Auditore (1’st Trovato), Piperis, Mirarchi, Pagano, Appeso, Vrenna M. , Maiolo (44’st De Rose), Cantisani (44’st Elia), Bianchi, Romeo (41’st Felicetti). All. Corrado

Rete: 17’st Passiatore