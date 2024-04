Share on Twitter

7 Aprile 2024

CROTONE: D’Alterio; Leo, Battistini, Bove, Giron; Tribuzzi (33’st Cantisani), Zanellato (1’st Felippe), Vitale (39’st Vinicius), Bruzzaniti (1’st D’Errico); Comi (1’st Kostadinov), Tumminello. A disp. : Dini, Greco, Gigliotti, Papini, Rispoli, Crialese, Stronati. All. Zauli







BRINDISI: Saio; Falbo, Bonnin, Monti; Galazzini, Martorelli (16’st Labriola), Petrucci (40’st Vona), Pinto, Calderoni; Pagliuca (16’st Guida), Trotta (40’st Bagatti). A disp. : Antonino, Auro, Gorzelewski, Fiorentino, Vantaggiato, Speranza, Valenti, Spingola. All. Losacco

Arbitro: Di Loreto di Terni

Reti: 8’pt Tumminello (C) su rigore, 34’pt Falbo (B), 22’st Trotta (B)

Ammoniti: Falbo (B), Zanellato (C), Tribuzzi (C),Leo (C)

Spettatori: 3.984