Cirò Marina è stata la cornice perfetta per l’entusiasmante avvio del campionato interregionale di MDL (Mondo Dell’Equitazione) che ha visto una partecipazione straordinaria di più di 350 spettatori nella giornata di Domenica 7 aprile 2024. Presso il suggestivo scenario del Centro Ippico Yeguada De Leo, appassionati provenienti da diverse regioni hanno affollato le tribune, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

Il maestro De Leo, figura di spicco nel mondo dell’equitazione locale, ha espresso la sua gratitudine per la calorosa partecipazione del pubblico, sottolineando l’importanza del sostegno alla passione e all’impegno dei giovani cavalieri. “È stato un vero piacere vedere così tante persone radunate per sostenere i nostri talentuosi atleti,” ha dichiarato con entusiasmo.

Il Team De Leo ha dato il meglio di sé durante la competizione, aggiudicandosi un impressionante numero di premi: 9 primi posti, 7 secondi e 6 terzi, dimostrando così il proprio valore e la propria dedizione nel mondo dell’equitazione competitiva.







Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti i partecipanti, agli allievi che si sono distinti per la loro bravura e al pubblico che ha dimostrato un sostegno sincero e appassionato per questo affascinante sport.

Un particolare riconoscimento va al comune di Cirò Marina, che ha reso ancora più speciale l’evento con la presenza del sindaco Sergio Ferrari, anche presidente della provincia di Crotone, e dell’assessore Notaro. La visita delle autorità locali ha rappresentato un momento di grande onore e gratitudine per il Centro Ippico Yeguada De Leo, che continua a promuovere la passione per l’equitazione e a diffondere valori di impegno e rispetto per il mondo equestre nella comunità locale.

La prima tappa del campionato Interregionale di MDL a Cirò Marina è stata un successo straordinario, testimoniato dalla partecipazione numerosa e dalla performance eccezionale dei partecipanti. L’evento ha confermato il Centro Ippico Yeguada De Leo come punto di riferimento per gli amanti dell’equitazione, promuovendo la crescita e lo sviluppo di questo affascinante sport nella regione e oltre.