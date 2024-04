Share on Twitter

Ogni goccia conta. Un mare di piccole azioni per dare forza al Pianeta.

Un mare di piccole azioni per dare forza al Pianeta”, è la nuova campagna 2024 della Settimana Verde di Ambiente Mare Italia che si terrà tra il 10 e il 22 aprile, in coincidenza con la Festa Nazionale del Mare (11 aprile) e la Giornata Mondiale della Terra (22 aprile) e celebrerà la Natura e l’impegno in favore del rispetto dell’ambiente, della biodiversità e del territorio.

La Settimana Verde, patrocinata dal MASE, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione europea, dalla Guardia Costiera, dalla Lega Navale Italiana, dalla FIV, Federazione Italiana Vela e quest’anno realizzata con il contributo di Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane), avrà come testimonial il maestro Beppe Vessicchio, da sempre impegnato nella salvaguardia dell’ambiente e amico di AMI. Si tratta di una manifestazione che parte dal basso, un contenitore di iniziative locali e nazionali, tutte rivolte alla crescita di una cultura dell’impegno personale e collettivo in favore della tutela del territorio.

Saranno 128 le iniziative realizzate su tutto il territorio nazionale di diretto intervento ambientale – monitoraggi degli ecosistemi costieri, subacquei e terrestri – e di sensibilizzazione e impegno civico. E la Calabria, è la prima in assoluto fra tutte le regioni italiane per eventi organizzati con 43 eventi sui 128 totali, in particolare la provincia di Crotone. Molti di queste iniziative si terranno nella provincia di Crotone, a Cirò Marina, protagonista della Settima Verde di Ambiente Mare Italia 2024.

Sensibilizzazione, divulgazione, educazione alle buone pratiche, pulizia delle spiagge e monitoraggi ambientali, escursioni nella natura, questo il calendario degli eventi che vedranno la Regione Calabria e la città di Cirò Marina protagonisti della settimana verde di Ambiente Mare Italia.

I numerosi eventi organizzati nella città di Cirò Marina e non solo e le tante scuole, istituzioni coinvolte sono frutto del lavoro del vulcanico Enzo Valente, meglio conosciuto come “ Enzo Sport”, delegato di Ambiente Mare Italia nella città e nella provincia di Crotone.

Lo scorso anno la Settimana Verde ha visto realizzati oltre 100 eventi a livello nazionale con 65000 studenti e cittadini coinvolti, 3 milioni di persone formate e raggiunte dal nuovo messaggio di un’ecologia del fare, di un ecologia positiva.

Ambiente Mare Italia anche in questa edizione rinnova la propria sfida per proporre una visione dell’ambiente positivo dove l’amore, la conoscenza del territorio e l’amore per le sue bellezze è una priorità rispetto alle esigenze di tutela.

“Se lo conosci lo ami, se lo ami lo proteggi è il motto della nostra Associazione” – dichiara Enzo Valente, detto Enzo Sport -. La nostra Mission è quella di coinvolgere la scuola e i cittadini in azioni di impegno civile, monitoraggio, sensibilizzazione e divulgazione.







E aggiunge – “Saremo presenti sulle spiagge di punta Alice e non solo, lungo le spiagge cittadine dove abbiamo già allestito i nostri pannelli della sostenibilità in collaborazione stretta ed in unione con il Sindaco di Cirò Marina, nonché Presidente della Provincia di Crotone, Dott. Sergio Ferrari, assieme alla sua prestigiosa Amministrazione e le Istituzioni Scolastiche, con Dirigenti Scolastici Rita Anania, Graziella Spinali e Maria Rosaria Longo, i vigili urbani, le Insegnanti, gli alunni, tutti i genitori degli alunni, i cittadini e infine il Servizio di raccolta rifiuti TLZ S.P.A, ai quali va il mio personale ringraziamento”.

Chi siamo

Ambiente Mare Italia – AMI ETS è un Ente del Terzo Settore nato dall’entusiasmo e dalla voglia di impegnarsi di tanti cittadini, pronti a mettersi in gioco al fine di far conoscere, tutelare e valorizzare l’ambiente e il patrimonio artistico-culturale del nostro Paese. AMI opera con l’obiettivo di trasmettere attraverso il diretto intervento ambientale, l’informazione e la formazione, i valori di un vivere e operare secondo i principi di sostenibilità, di una economia circolare ed ecocompatibile.

AMI nasce anche dalla professionalità, competenza ed entusiasmo di tanti ricercatori, giuristi, imprenditori, economisti, tutti convinti che sia arrivato il momento di coordinare le forze e unire le conoscenze per realizzare progetti di tutela ecologica.

Scopri di più su www.ambientemareitalia.org

Per qualsiasi info rivolgersi al delegato territoriale del crotonese

“Enzo sport Valente” cell: 3282124787 / email: enzosport62@gmail.com