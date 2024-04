Share on Twitter

Nella giornata di ieri, 19 aprile 2024, un appello di soccorso inviato tramite la radio VHF ha attivato tempestivamente la sala operativa della Capitaneria di Porto di Crotone. Una situazione di emergenza si è verificata su un’imbarcazione da diporto a motore, lunga circa 15 metri, con a bordo due persone, un uomo e una donna, in viaggio a circa 20 miglia nautiche dalla costa. Verso le 10:30 del mattino, l’imbarcazione ha subito un grave guasto ai propulsori, che ha causato l’arresto completo del motore e reso impossibile il controllo dell’imbarcazione, soprattutto considerando il peggioramento delle condizioni meteo-marine.

La risposta delle autorità è stata immediata: una motovedetta, la CP 321, è stata inviata dal porto di Crotone, mentre un’altra, la CP 569, è partita da Cirò Marina, entrambe dirette verso il luogo dell’incidente. L’intercettazione dell’imbarcazione in difficoltà è avvenuta circa alle 11:40, grazie all’operatività celere e coordinata delle unità navali della Guardia Costiera.

Una volta raggiunta la zona, verificate le condizioni di salute dei due occupanti dell’imbarcazione e valutato il peggioramento delle condizioni meteo, le unità della Guardia Costiera hanno fornito assistenza immediata. Data l’impossibilità di manovrare l’imbarcazione da diporto a causa della avaria ai propulsori e del deterioramento delle condizioni atmosferiche, è stato deciso di accompagnare l’imbarcazione fino al porto più vicino, Cirò Marina.







L’arrivo nel porto di destinazione è avvenuto intorno alle ore 19:00, dopo diverse ore di navigazione assistita dalle motovedette della Guardia Costiera. Fortunatamente, grazie alla pronta risposta delle autorità e alla professionalità degli equipaggi, l’incidente si è risolto senza conseguenze gravi per i due diportisti.

L’episodio sottolinea l’importanza della tempestiva risposta delle forze di soccorso in mare e l’efficacia delle operazioni di coordinamento della Guardia Costiera, che hanno permesso di evitare un potenziale pericolo per la vita umana e di garantire il pronto intervento in situazioni di emergenza marittima.