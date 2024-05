ADVERTISEMENT

Salvatore Sarcone docente Ordinario di Economia Aziendale presso la facoltà di Economia e Commercio all’Università Torvergata di Roma, originario di Cutro, ha presentato presso l’IPSIA A. M. Barlacchi di Crotone, il suo libro autobiografico dal titolo: ”Salvatore lo faremo ragioniere: da Cutro alla Sapienza di Roma-il lungo viaggio di un giovane senza speranze”, edito da Mondadori, i cui proventi del libro andranno ad una onlus dell’Ospedale Bambino Gesù. Con il patrocinio del comune di Crotone è intervenuto l’assessore alla cultura Nicola Corigliano. A fare da padrona di casa la Dirigente scolastico Serafina Rita Anania che si è complimentata con il docente Sarcone , una grande personalità, grande studioso- ha detto la Dirigente- la sua tenacia lo ha portato fino al successo, ma ha dovuto lottare con tanti sacrifici, un esempio vivente di persona e per noi è un privilegio ospitarlo”. Questa scuola è un centro di cultura- ha detto l’assessore alla cultura Corigliano- dove si tengono convegni di alto livello culturale e sociale e, questo di oggi, rappresenta un evento istruttivo molto importante, che mi inorgoglisce, ricco di valori umani, da trasmettere ai giovani, sui valori, sui sacrifici che una persona fa per avere un lavoro, a volte anche costretto ad emigrare. I nostri territori si stanno svuotando- ha concluso Corigliano- anche se le difficoltà temprano e ci fanno diventare più forti”. Questo libro racconta l’autore- è un fatto educativo importante per le generazioni, è la storia di una famiglia povera, piena di difficoltà, umile, lavoratrice, che alla fine con tanti sacrifici, riesce a far laureare il figlio ”Salvatore” che in un primo momento era destinato a fare il Ragioniere, grazie alla insistenza di una mamma ”Sognatrice”. La mia fortuna ha detto l’autore- è stata quella di aver incontrato sulla mia strada un luminare- il professore Cassandro, che mi ha invitato a salire in cattedra, il quale però gli aveva consigliato di seguire le virtù francescane: povertà e umiltà, nel senso che per arrivare in vetta occorreva fare tanti sacrifici. Non era la sola intelligenza che ci voleva per arrivare al traguardo, prosegue Sarcone- ma anche essere un pò furbo, la volontà di avere un lavoro ma anche tanta fortuna. Dopo un excursus sulla sua vita da studente, da operaio e poi finalmente da docente, dopo aver studiato tanto e approfonditi tematiche importanti sul bilancio a livello europeo, finalmente arriva ad essere docente ordinario. Lo studio è riflessione è sacrificio è approfondimento, ma senza una valvola di sfogo, non si può raggiungere di libertà di essere, ed io l’ho avuto attraverso lo sport con la mia bicicletta- ha concluso il professore Sarcone.