Come annunciato, sono iniziate nella giornata di oggi, le celebrazioni dei suoi 90 anni di vita, da parte dello storico “Asilo Siciliani”, che continueranno con ulteriori eventi che si concluderanno con la tradizionale recita di fine anno. Un anniversario che si è concluso con una partecipato e sentito momento inaugurale di uno “spazio della memoria” o meglio definito, Giardino della memoria, dedicato alla storia della scuola, dove ex alunni, genitori e membri della Comunità si sono ritrovati a scoprire una targa ricordo dedicata alla memoria delle “Figlie di S.Anna” che dal 1934 al 2018 hanno guidato “con amore e dedizione” la struttura, rinnovando in quel breve momento celebrativo, ricordi ancora vivi che, inevitabilmente, hanno riportato alla memoria di tanti, ricordi ed emozioni. Gestita dalla Fondazione “Luigi e Domenico Siciliani”, negli anni sono diventati un punto di riferimento della comunità di Cirò Marina dove, sotto la guida delle suore “Figlie di S.Anna” fino al 2018, come abbiamo detto, “hanno prodotto valori di cura ed educazione che persistono ancora oggi” come ha detto nel suo intervento iniziale, la presidente della Fondazione, Serafina Sammarco. Una missione educativa che la Fondazione continua accogliendo i bambini da 0 a 6 anni, avvalendosi dell’equipe educativa del Polo d’Infanzia, “composta da giovani donne capaci e volenterose, personale specializzato e laureato, che si dedica con passione all’educazione e alla crescita dei piccoli, portando avanti l’eredità di cura e formazione con un approccio innovativo e inclusivo”, come hanno detto la stessa Presidente Sammarco e, nel suo intervento di ringraziamento, dall’assessora alla P.I. Maria Grazia Panebianco, in rappresentanza del Sindaco, Sergio Ferrari impegnato fuori sede istituzionalmente. Un percorso e un esempio di vita che nella ricordata Suor Anna Giuseppina, ha ravvivato ricordi ed emozioni. lasciando un’impronta nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta, plasmando una comunità più amorevole e solidale. Un anniversario che ha vissuto diversi momenti celebrativi che hanno messo al centro sempre i bambini, i genitori, chi, nel corso degli anni per motivi diversi ha avuto o vissuto esperienze con la Fondazione e i suoi servizi educativi. Come la oramai nota e famosa tra i bambini, Roberta Marino ex alunna e conduttrice del programma “Quando Batte il Cuore” su Rai YoYo che ha voluto dare un contributo alla sua scuola, esibendosi in uno spettacolo speciale per i bambini del Polo d’Infanzia, coinvolgendo anche le numerose famiglie presenti, che sono state ringraziate per l’assiduità e fiducia nel lavoro delle educatrici e di tutto lo staff del Polo D’Infanzia. Per l’occasione è stato anche inaugurato il “Muro della memoria”, frutto del lavoro delle educatrici e insegnanti del Polo che è stato inaugurato con l’impronta colorata del presidente del Consiglina Ferdinando Alfì, quella della stessa Presidente Serafina Sammarco e di uno dei piccoli del Polo D’Infanzia. Una celebrazione allegra, partecipata, ricca di ricordi, dove ognuno ha potuto ritrovare i suoi ricordi, le sue emozioni.







