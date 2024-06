Screenshot

L’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel capoluogo da parte del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha portato complessivamente, nel corso di due distinti servizi, al sequestro di circa 50 grammi di sostanza, e alla denuncia, di cui una in stato di arresto, di due persone.

In Via Gioacchino da Fiore, l’attenzione degli agenti della Squadra Volanti, impegnati nell’attività ordinaria di controllo del territorio, è stata attirata dalla presenza sospetta di un giovane di 19 anni, il quale, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di alcuni involucri, contenenti 31 grammi di hashish, pronti per lo smercio. Il predetto è stato tratto in arresto, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.







Un altro servizio è stato effettuato in Piazzetta Belvedere, dove agli agenti non è sfuggito il gesto di un giovane di 25 anni il quale, alla vista della volante, si è repentinamente disfatto di un involucro, gettandolo in una siepe, che conteneva tre dosi di marjuana. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altri involucri, contenenti 5 grammi di marjuana e 7 grammi di hashish, un bilancino elettronico, e materiale per il confezionamento delle dosi, nonché la somma di 320 euro, anch’essa sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato deferito in stato di libertà alla medesima Autorità Giudiziaria per detenzione al fine spaccio di sostanze stupefacenti.