“Gusta Mesoraca” alla scoperta delle novità enogastronomiche, bellezze artistiche e storiche del territorio, Domenica 22 dicembre

“Gusta Mesoraca” alla scoperta delle novitĂ enogastronomiche, bellezze artistiche e storiche del territorio, Domenica 22 dicembre

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Mesoraca con il patrocinio del Gal kroton e la collaborazione di Slow Food Crotone, Bovincalabria, LILT ed aziende locali

La Redazione

Mesoraca,

venerdì 20 Dicembre 2019.

Si terrĂ Domenica 22 Dicembre a Mesoraca presso la Villetta Comunale la manifestazione “Gusta Mesoraca”. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Mesoraca con il patrocinio del Gal kroton e la collaborazione di Slow Food Crotone, Bovincalabria, LILT ed aziende locali e non solo, che saranno coinvolte in una vetrina di quanto di meglio offrano le filiere agroalimentari territoriali. L’evento mira alla scoperta non solo delle novitĂ in tema enogastronomico, ma anche delle bellezze artistiche, storiche e naturali del territorio. La giornata prevede l’apertura degli stand dalle ore 10,30 alle ore 20,00. Dalle ore 15,00 si svolgeranno i laboratori di degustazione e didattici, che vedranno i produttori impegnati a far conoscere ai consumatori le produzioni, i loro utilizzi ed i loro segreti, inoltre, sarĂ possibile organizzare anche visite nel centro storico. Sicuramente sarĂ una bella giornata da Gustare e Vivere.







