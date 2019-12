La “KrimisaRunner” sul podio alla 10^ edizione “corri per un amico” a Rocca di Neto

Domenica 22 dicembre 2019 si è svolta a Rocca di neto la 10^ edizione “corri per un amico”, Memorial Luogotenente Mario Quero, gara inserita nel calendario fidal

Vincenzo Vozzo 10° Assoluto e 3° di categoria, per Franco Casella arriva il P.B. (Personal Best, il miglior tempo personale).

I due atleti si presentano ai nastri di partenza, in una giornata ventosa che, ha complicato non poco la vita dei circa 60 atleti che, si duellano su un percorso tortuoso di 13km, interamente chiuso al traffico, che ha consentito agli atleti di correre in tutta sicurezza.

Una gara che vede i “giovani ma esperti e saggi atleti della “KrimisaRunner”, nuovo gruppo emergente formato da corridori di una certa caratura, che si allenano in modo continuo e assiduo con senso e spirito d’affiatamento.

Questo è un gruppo che si pone per l’anno 2020, insieme alla CiròRunners del presidente Vincenzo Marincola, obiettivi ben precisi, sopratutto concorrere in competizioni locali, per favorire la crescita sportiva della disciplina nella regione Calabria ma, nello stesso tempo si prefiggono inoltre competizioni più importanti come la più prestigiosa maratona al mondo, la New York city, dove il maratoneta Nicodemo De Simone è già iscritto alla stessa.

Ritornando alla gara in “corsa”, concludiamo elogiando gli atleti Vincenzo Vozzo e Franco Casella che, sfoderano grandi prestazioni.

Vozzo chiude in 54’36” e Casella che si è affacciato da poco al mondo della corsa ma, grazie ai suoi costanti allenamenti, è sempre in continua ascesa, non a caso oggi, ha terminato la gara in 1h11′ suo P.B. (Personal Best, il miglior tempo personale).

Ha imporsi su questa 10^ edizione, dove ha visto la tanta presenza di atleti di un certo spessore, è stato il Campione d ‘Italia nei 10 chilometri su strada, Ayoub Idam della Cosenza k42, con il tempo di 43’21”, seguito da Marco Barbuscio della Marathon Cs con 46’11”, chiude il podio Alberto Giungata della Cosenza K42 in 47’35”.







