CirÃ²: il sindaco Francesco Paletta azzera la giunta comunale

Cirò: il sindaco Francesco Paletta azzera la giunta comunale

Il sindaco Francesco Paletta ha emesso lo scorso 4 gennaio Decreto di azzeramento della Giunta comunale: Revoca nomina assessori comunali

LaRedazione

Cirò,

lunedì 06 Gennaio 2020.

Considerato che- scrive il sindaco sul decreto- negli accordi elettorali prevedevano che alla metà del mandato il turn over tra gli assessori nell’ambito dei consiglieri comunali in seno alla maggioranza consiliare che-prosegue il primo cittadino- necessariamente richiede un momento di discussione e una considerazione complessiva degli assetti di governo nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell’azione amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di mandato. Naturalmente la decisione del sindaco avverrà previo una riunione prevista dopo il periodo festivo e che servirà - ha detto Paletta- a rilanciare l’azione amministrativa. Intanto gli assessori che compongono attualmente la giunta sono Enza Cortese, Cataldo Scarola, Francesco Mussuto, mentre i consiglieri che potrebbero rientrare sono invece Giuseppe Mazziotti, Francesco De Fine, Mario Romano. Non è detto comunque che il turn over possa portare qualche sorpresa come un assessore esterno.







