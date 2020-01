Crotone: Lilt e Sakro insieme per promuovere la prevenzione oncologica

Sport è salute. Attività fisica come medicina e cura per prevenire tutta una serie di malattie, da quelle cardiovascolari al diabete e al tumore

La Redazione

Crotone,

lunedì 13 Gennaio 2020.

Ne è fermamente convinta la sezione provinciale di Crotone della Lilt, Lega italiana per la lotta ai tumori, che, da anni, ha intrapreso tutta una serie di attivitĂ di prevenzione oncologica primaria e terziaria tra la popolazione crotonese volta all’attivitĂ fisica e al movimento. Oggi, questo cammino si arricchisce di un importante tassello: la collaborazione con la Sakro – Scuola Atletica Krotoniate. Gli atleti della Sakro diventeranno i testimonial della salute per la Lilt. Sulle loro divise sarĂ presente il logo della sezione provinciale della Lilt Crotone.

L’atletica, attraverso i campioni della Sakro, diverrà strumento di promozione della salute, sostenendo attivamente l’operato e le finalità della Lega tumori sul nostro territorio.

“Da diversi anni -ha spiegato Patrizia Pagliuso- presidente della sezione provinciale di Crotone della Lilt – abbiamo sposato il Fitwalking, la camminata veloce inventata dai campioni olimpici Maurizio e Giorgio Damilano, come attivitĂ fisica da proporre agli studenti per prevenire l’obesitĂ infantile e in progetti di ricerca per la riabilitazione psicomotoria dei pazienti oncologici.

Il Fitwalking, a differenza di altre discipline, non presenta controindicazioni e può essere praticato da tutti”.

In questi anni, la Lilt, in collaborazione con Map Italia, ha formato istruttori di Fitwalking e Fitwalking cross certificati e accompagnatori Lilt. L’istruttore Fitwalking Lilt Crotone, Giuliana Spagnolo, grazie alla sinergia con Sakro, si è tesserato con la società di atletica pitagorica. Un primo passo di una collaborazione tra le parti per promuovere insieme lo sport sano su territorio.

Il neo-presidente Talarico della Scuola Atletica Krotoniate, ha espresso profonda soddisfazione per la collaborazione messa in campo, sostenendo ancor di più la diffusione dei sani principi dello sport e dell’attività fisica, da sempre uno degli obiettivi primari per la Sakro.

Una nuova iniziativa quindi nella cittĂ pitagorica che rafforza la promozione dei corretti stili di vita.







© RIPRODUZIONE RISERVATA