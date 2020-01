Visita dell’Arcivescovo nella sede del Rotary Club CirÃ²

Visita dell’Arcivescovo nella sede del Rotary Club CirĂ²

L’Arcivescovo Mons. Angelo Raffaele Panzetta è stato accolto in una gremita piazza di fedeli nel piccolo borgo antico di CirĂ³

CirĂ²,

giovedì 16 Gennaio 2020.

Grande emozione e calda atmosfera a Cirò.

Mons. Angelo Raffaele Panzetta è stato accolto in una gremita piazza di

fedeli nel piccolo borgo antico di CirĂ³, in occasione del 20°

anniversario di ordinazione sacerdotale di Don Matteo Giacobbe. Dopo la

celebrazione eucaristica nella chiesa di San Giovanni Battista, il

Vescovo si è recato nella sede del Rotary Club CirĂ² nonchĂ© polo Museale

in quanto Casa nativa di L. Lilio.Il Club ha

accolto con gioia l’arrivo di S. E. Il Vescovo. Il Presidente

Giuseppina De Novara, ha presentato il suo club e, in presenza di

autoritĂ civili, rotariane e religiose, ha espresso l’emozione

nell’accogliere il nuovo Vescovo e la volontĂ di servire il prossimo

seguendo gli insegnamenti della Chiesa e del Rotary.Il

Vescovo ha ribadito l’importanza delle associazioni e soprattutto del

Rotary che deve lavorare accanto alle Istituzioni, donando fiducia,

mostrando interesse verso chi ha bisogno e operando con la Chiesa in

questo territorio. L’assistente del Governatore Rocco De Rito ha poi

concluso gli interventi sostenendo l’importanza dell’Unione e della

collaborazione Rotary – Diocesi.Ăˆ stato conferito,

in questa occasione, il titolo di socio Onorario del Club Rotary CirĂ²

al parroco Don Matteo Giacobbe per il suo percorso umano e spirituale,

ispirato ai piĂ¹ alti valori morali, quali la famiglia, la solidarietĂ ,

la difesa dei piĂ¹ deboli. Principi che rappresentano anche i fondamenti

della filosofia rotariana.







