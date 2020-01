Isola Capo Rizzuto: detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un arresto

I Carabinieri della Tenenza Isola di Capo Rizzuto hanno arrestato un 20enne del luogo

Comunicato dei Carabinieri

Isola Capo Rizzuto,

domenica 26 Gennaio 2020.

I Carabinieri della Tenenza Isola di Capo Rizzuto hanno arrestato un 20enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari hanno sottoposto il giovane ad una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo nella sua disponibilità 39 grammi di marijuana. Nel medesimo contesto, è stato segnalato all’Autorità amministrativa un 26enne del luogo per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 9 grammi di marijuana. Quanto rinvenuto è stato posto a sequestro. Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.







