L’I.C. “Karol Wojtyla” di Isola di Capo Rizzuto diventa Plastic Free

Bellissima iniziativa promossa dal dirigente scolastico dell’I.C. “Karol Wojtyla” di Isola di Capo Rizzuto, D.ssa Simona PROCHILO

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

mercoledì 29 Gennaio 2020.

Bellissima iniziativa promossa dal dirigente scolastico dell’I.C. “Karol Wojtyla” di Isola di Capo Rizzuto, D.ssa Simona PROCHILO, che al fine di promuovere il dibattito a livello mondiale sulla difesa dell’ambiente, sui cambiamenti climatici, sui problemi energetici e sui recenti impegni assunti in sede internazionale, testimonia come l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile rappresenti oggi una sfida non piĂą procrastinabile per responsabilizzare tutti cittadini ad assumere comportamenti e stili di vita all’insegna del rispetto dell’ambiente.

A tale scopo, l’Istituto Comprensivo, ha proposto un’iniziativa, giĂ sperimentata dal plesso di Capo Rizzuto e ben accolta dal Comune e dalla ditta “IL TRIANGOLO”, che gestisce il servizio di refezione scolastica, che prevede di sostituire il materiale monouso (posate, tovaglietta e tovagliolo) con tovaglietta e tovagliolo in stoffa e posate in acciaio.

La ditta “IL TRIANGOLO” sostituirĂ il monouso con materiale scolastico che sarĂ distribuito tra i vari plessi assegnati all’Istituzione scolastica.

Tale progetto avrĂ inizio il 04 febbraio e riguarderĂ sia i bambini della scuola dell’infanzia che gli alunni della scuola primaria di Via della LibertĂ .

L’ iniziativa sarĂ estesa, dopo questa fase di sperimentazione, in tutti i plessi e in tutte le classi dell’istituto.

Con l’adesione a tale progetto inizia il percorso a favore dei cambiamenti sostenibili e rispettosi per la salvaguardia del nostro pianeta. Questo importante traguardo sarà raggiunto solo se ognuno di noi si impegnerà a ridurre il consumo di plastica usa e getta.







© RIPRODUZIONE RISERVATA