Concorso Istruttore Direttivo Tecnico e Amministrativo Informatico al Comune di CirÃ² Marina, ecco gli ammessi

Concorso Istruttore Direttivo Tecnico e Amministrativo Informatico al Comune di CirĂ² Marina, ecco gli ammessi

Il Comune di CirĂ² Marina ha pubblicato gli elenchi con i nominativi degli ammessi

La Redazione

CirĂ² Marina,

venerdì 07 Febbraio 2020.

Ecco i numeri dei candidati che hanno partecipato al concorso indetto dal Comune di CirĂ² Marina.

39 ammessi e 1 con riserva alla Selezione pubblica per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D da destinare al settore lavori pubblici e manutenzione e per la copertura a tempo indeterminato e parziale (18 ore) di n. 1 ( uno ) posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D da destinare al settore edilizia urbanistica. Esito valutazione domande di partecipazione per l’ammissione al concorso.

11 ammessi 13 respinti alla Selezione pubblica per esami per la copertura di un posto part time 50% (18 ore settimanali) e indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo Informatico categoria C da assegnare alla Segreteria Generale. Determinazione delle ammissioni ed esclusioni al concorso dei candidati.







© RIPRODUZIONE RISERVATA