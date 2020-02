Presentata la candidatura a Presidente della Provincia del sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga

Devona Giancarlo (Democratici Progressisti) con entusiasmo a supporto della Vittimberga

Isola Capo Rizzuto,

martedì 11 Febbraio 2020.

È stata presentata questa mattina la candidatura a Presidente della Provincia del sindaco di Isola Capo Rizzuto, avvocatessa Maria Grazia Vittimberga.

Maria Grazia è conosciuta da tutti come una professionista affermata e dalla vivace intraprendenza ed in possesso di elevate doti umane e culturali. Pochi mesi addietro ha ottenuto un successo a piene mani nell’elezioni amministrative di Isola Capo Rizzuto, che rappresenta la seconda città per numero e importanza, dopo Crotone, nella nostra provincia.

Il successo della Vittimberga non è dovuto solo al riconoscimento delle sue straordinarie doti personali e al suo profilo politico, ma soprattutto al fatto di essere riuscita a rappresentare un centrosinistra unito, coeso, plurale, compatto e con lo sguardo rivolto al futuro.

Maria Grazie è una persona affidabile, in grado di garantire una gestione determinata ed efficiente dell’ente Provincia, in misura tale da corrispondere alle aspettative delle diverse comunità del nostro territorio.

Per queste ragioni, la sua candidatura a Presidente della Provincia ha suscitato con immediatezza interesse, entusiasmo e sincero desiderio di condivisione e partecipazione.

Questo particolare sentimento è stato avvertito anche dai Democratici Progressisti, movimento che ha partecipato con una propria lista alle recenti elezioni regionali in coalizione con Il PD e la lista “Io resto in Calabria” a sostengo della candidatura di Pippo Callipo, movimento che, tra l’altro, ha eletto in Consiglio regionale l’unica rappresentante della provincia di Crotone.

La candidatura di Maria Grazia, a conferma del suo valore, trova largo consenso in tutta l’aria dei riformisti, e l’appoggio di tanti consiglieri comunali e sindaci.

Intorno a Maria Grazia si è immediata creata una rete di sostegno ed entusiasmo che ha coinvolto tante realtà comunali, non solo Isola Capo Rizzuto, ma anche Cutro, Melissa, Rocca di Neto, Cirò e tante altre realtà minori ma non per questo meno importanti.

Un entusiasmo che consente di vivere questa competizione elettorale con ottimismo per il successo di Maria Grazia.







