Strongoli: Ruba un fucile dallâ€™interno di unâ€™abitazione, arrestato

Strongoli: Ruba un fucile dall’interno di un’abitazione, arrestato

I Carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Ciro’ Marina hanno tratto in arresto un 47enne del luogo

Comunicato dei Carabinieri

Strongoli,

domenica 16 Febbraio 2020.

I Carabinieri della locale stazione e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ciro’ Marina hanno tratto in arresto un 47enne del luogo. Il predetto, dopo essersi introdotto in un’abitazione, si è impossessato di un fucile per poi darsi alla fuga. Tempestivamente rintracciato e fermato nel centro abitato di Strongoli Marina, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso del fucile poco prima sottratto e di un coltello da punta e taglio della lunghezza complessiva di 22 centimetri, tutto posto in sequestro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone, come disposto da P.M. di turno della Procura di Crotone.







