Volley femminile, il Torretta torna al successo sul campo di Siracusa

Dopo due sconfitte consecutive la Fidelis torna a sorridere in terra siciliana

Nunzio Esposito

SIRACUSA,

lunedì 17 Febbraio 2020.

PAOMAR SIRACUSA – FIDELIS TORRETTA 1-3

(26-28 / 13-25 / 25-21 / 14-25)

SIRACUSA: Spena (cap), Lombardo, Valente, Tanasi, Petta, Ferraccù, La Mattina, Marangon (libero); all.: 1° C. Cammarana, 2° B. Licata.

TORRETTA: Sergi (cap), Sposato, Chiesa, Murru, Conti, Prokopenko, Varcasia, Malena (libero 1),  Galuppi (libero 2); all.: 1° Luca Scandurra, 2° Antonio Stara.

Arbitri: Lo Mantia Giovanni e Lo

Buglio Rosaria.

Dopo i due ko subiti contro le inarrestabili prime della classe, prima in casa della Reghion Reggio Calabria e poi tra le mura amiche contro l’Akademia Messina, la Fidelis Torretta risorge in terra siciliana, stavolta sul parquet del “Pino Corso” di Siracusa, al cospetto delle locali della Paomar Volley.

Un salutare 3 a 1 che vale l’undicesimo

successo per Sergi e compagne e con il quale riprendono il cammino interrotto proprio

nelle ultime due gare di campionato,a cavallo tra i gironi di andata e di

ritorno.

A Siracusa, quindi, le

giallorosse tornano a mettere in campo la consueta determinazione, nonostante coach

Scandurra deve ancora rinunciare a Francesca Galuppi, ma l’ordine in campo

viene comunque garantito dal senso tattico di Malena che gioca una gara di

ottimo livello.

Il risultato della prima frazione

(28 a 26 per le ospiti) è condizionato inizialmente da una flessione della

Fidelis nella fase finale in cui le aretusee di mister Cammarana trovano

giocate importanti, ma il set viene chiuso da una diagonale di Cristina Murru.

Nel secondo periodo di gara le

giallonere di casa approcciano con troppa timidezza, salgono viceversa le

percentuali di Chiesa e delle due centrali Sposato e Conti che dominano ai

2,24; con la conquista del terzo set il Siracusa prova a rientrare nel match,

ma nel quarto e definitivo parziale la Fidelis spinge sull’acceleratore grazie

alla regia di Sergi e ad una prestazione convincente di Daria Prokopenko.

Conquistati i tre punti in questa

delicata trasferta, per la Volley Torretta, ora a 34 punti, si delinea una

corsa a due con l’Agriaconofreecom di Comiso (31), vittorioso nel derby con il

Giarre, per la conquista della terza posizione in classifica che vale l’accesso

ai playoff promozione, un traguardo alla portata di un gruppo di atlete che sta

lavorando con grande abnegazione e che sta superando con grande caparbietĂ gli

ostacoli.

Sabato al Palapicasso arriverĂ la

Planet Strano Light Pedara (CT), reduce dalla sconfitta interna con il

Terrasini Palermo, e la settimana servirĂ al team di Capalbo e Scigliano per

recuperare le migliori energie in vista delle sfide che verranno.







