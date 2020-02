Torre Melissa: Siglato patto di amicizia tra le Confraternite “Prova Su Vino” e “Amici del Palio da Ruga”

Entrambi i sodalizi sono molto impegnati nell’ambito della valorizzazione delle antiche tradizioni, sia gastronomiche che culturali

Torre Melissa,

martedì 18 Febbraio 2020.

E’ stato siglato ufficialmente nella serata di sabato 15 febbraio scorso, un vero patto di amicizia e collaborazione, tra le due associazioni più attive sul territorio della Frazione comunale di Torre Melissa. Vale a dire la Confraternita Prova Su Vino e la Confraternita Amici del Palio da Ruga.

Entrambi i sodalizi sono molto impegnati nell’ambito della valorizzazione delle antiche tradizioni, sia gastronomiche che culturali, entrambi affondano le loro radici nel culto di 2 santi simboli quali San Giuseppe e San Martino, ai quali ogni anno le rispettive associazioni dedicano momenti di festa e di allegria.

L’ unione degli intenti, come chiarito nel loro intervento dai responsabili Antonio Ciraulo e Gino Tripodaro, durante il discorso di commiato, permettera’ di raggruppare circa 40 volontari, uomini e donne, che fanno dell’ impegno nel sociale l’ oro prezioso del proprio tempo libero. Entrambi si sono promessi piena e fattiva collaborazione, sulle iniziative storiche e di grande successo che si svolgono ormai ogni anno, nel piccolo centro Jonico, quali: il Palio da Ruga, Artigiangusto, Grigliata Sotto le Stelle e Festa di San Martino, ma allo stesso tempo, hanno annunciato nuove iniziative ed idee che renderanno Torre Melissa a loro giudizio ancora più attrattiva per gli eventi che si organizzaneranno. Tanta voglia di fare dunque, oltre tanto dinamismo, a coronamento di una serata che e’ trascorsa all’ insegna dello stare insieme, quella svolta sabato scorso nel Salone Parrocchiale e benedetta dal Parroco Don Pino Mauro, a tratti segnata dall’ emozione dei soci aderenti, per il momento veramente quasi “storico” di questa forte alleanza operativa siglata, che comunque era già nell’ aria da mesi. Ma che nella serata di sabato ha trovato esatta sintesi nel noto motto :

" l' unione fa' la forza".







