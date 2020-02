Domenica prossima i primi Campionati Italiani Assoluti per Ayoub Idam

Un’atleta calabrese della Scuola Atletica Krotoniate, non ancora ventenne, per la prima volta parteciperà ai Campionati Italiani Assoluti

Crotone,

mercoledì 19 Febbraio 2020.

Ad Ancona, infatti, il prossimo 23 febbraio si svolgerà l’importante kermesse della FIDAL – Federazione Italiana Di Atletica Leggera, con tutti i big dell’atletismo italiano in vista delle prossime Olimpiadi di Tokio 2020.

Per la prima

volta la Calabria, con l’atleta di punta della Scuola Atletica Krotoniate, Ayoub Idam, sarà presente sul palcoscenico

più importante nel panorama nazionale.

Dopo una prima

gara non in perfette condizioni e piena di insidie come tutte le indoor, Ayoub

scenderà in pista nei 3000 metri con al suo fianco i migliori corridori

italiani, tra i quali Abdikadar Sheik Ali (classe ‘93) dell’Aeronautica

Militare, Meslek (classe ’97) dell’Atletica Vicentina e Bouih (classe ‘96)

delle Fiamme Gialle.

Una grande soddisfazione

quindi per la città di Crotone, per tutta la Scuola Atletica Krotoniate, per Ayoub Idam e il suo coach Scipione

Pacenza, per questo nuovo debutto, certi che è da queste esperienze che si fa

tesoro per crescere sempre più e gareggiare in contesti di altissimo livello.

L’emozione è

tanta anche per i compagni e le compagne di squadra di Ayoub che sentono forte

l’unione del gruppo, consci che l’atletica non è solo agonismo ma prima di

tutto aggregazione.







