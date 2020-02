Simeone stende Klopp: Reds in bianco a casa Atletico, decide SaÃ¹l al 4′

Simeone stende Klopp: Reds in bianco a casa Atletico, decide Saùl al 4′

mercoledì 19 Febbraio 2020.

Simeone stende Klopp: Reds in bianco a casa Atletico, decide Saùl al 4′

Ai madrileni il primo atto degli ottavi di finale contro il Liverpool: in vantaggio subito, i Colchoneros hanno gestito. Terza sconfitta stagionale per i campioni d’Europa



