Bennacer “due in uno”: ecco come in sei mesi si è preso il Milan Giampaolo gli preferiva Biglia, con Pioli è diventato intoccabile. Merito della capacità di sdoppiarsi tra la fase di costruzione e quella di non possesso. I suoi numeri sono da primo della classe continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 21 Febbraio 2020.

Bennacer “due in uno”: ecco come in sei mesi si è preso il Milan

Giampaolo gli preferiva Biglia, con Pioli è diventato intoccabile. Merito della capacità di sdoppiarsi tra la fase di costruzione e quella di non possesso. I suoi numeri sono da primo della classe



