Coronavirus, sei casi in Lombardia. Quarantena obbligatoria e tre paesi isolati

Coronavirus, sei casi in Lombardia. Quarantena obbligatoria e tre paesi isolati Un 38enne di Codogno è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni. L'uomo non è stato in Cina. Positivi anche la moglie incinta e un amico. L'assessore al Welfare della Lombardia: "Restate a casa"

La Redazione24

,

venerdì 21 Febbraio 2020.

