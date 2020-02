Dzeko un valore aggiunto anche per i compagni. Pellegrini “depotenziato”

domenica 23 Febbraio 2020.

Dzeko un valore aggiunto anche per i compagni. Pellegrini “depotenziato”

Il meglio e il peggio della serata della Roma: non solo gol e assist per l’attaccante, che sa giocare come pochi. Per il centrocampista quanto pesa l’affaticamento all’adduttore?



