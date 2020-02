Forte scossa di Terremoto di magnitudo ML 4.4 a Rende Cosenza

La rete di monitoraggio sismico dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha registrato alle ore 17:02 una forte scossa di terremoto nel cosentino

Rende (Cosenza),

lunedì 24 Febbraio 2020.

Un terremoto di magnitudo ML 4.4 è avvenuto nella zona di Rende – Cosenza, alle ore 17:02 di oggi lunedi 24 febbraio, con coordinate geografiche (lat, lon) 39.33, 16.21 ad una profondità di 10 km.

Paura tra la gente, scese in strada, vengono segnalati danni solo in alcuni negozi per la merce caduta dagli scaffali.







