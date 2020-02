Il coronavirus ferma l’Atalanta? “Non sappiamo se potrĂ venire a Valencia”

Il coronavirus ferma l’Atalanta? “Non sappiamo se potrà venire a Valencia” L’allerta dalla vicedirettrice di Epidemiologia e Vigilanza della Salute della Generalitat Valenciana: “Bergamo è in Lombardia…” Intanto è stato preparato un vademecum per i 2377 tifosi valenciani che erano a San Siro all’andata per monitorare l’eventuale contagio continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

lunedì 24 Febbraio 2020.

