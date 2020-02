Ologrammateci tutti

Finalmente una buona notizia: è iniziata la tournée di Whitney Houston, nonostante che la cantante sia morta otto anni fa. Dettaglio di poco conto per il pubblico, che si accontenterà di vedere sul palco un ologramma intento a cantare in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Messico e chissà dove anco continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

mercoledì 26 Febbraio 2020.

