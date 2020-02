Valorizzare gli alberi millenari, iniziativa dell’associazione “La Valle del Re” di Mesoraca

La Redazione

Mesoraca,

giovedì 27 Febbraio 2020.

Daniele Spinelli

Una bellissima iniziativa quella dell’associazione “La Valle del Re”, guidata dal presidente esploratore, Daniele Spinelli, una persona molto conosciuta a livello nazionale per quanto riguarda l’ambiente e il turismo. L’iniziativa è quella di valorizzare gli alberi millenari ovvero ulivi calabresi situati nel territorio di Mesoraca in provincia di Crotone, alberi spettacolari con forme e chiome incantevoli. L’intento dell’associazione La Valle del Re è quella di far visitare e riscoprire queste maestose meraviglie della natura alle scuole e a tutti quelli che amano la natura incontaminata. Oltre a questa iniziativa Daniele Spinelli ci spiega che ha tante altre bellezze da far scoprire, bellezze molto particolari e di maggiore importanza storica e culturale. La Valle del Re nasce con lo scopo di valorizzare il territorio cercando di aumentare il turismo in questi bellissima i paesaggi.







