L’atleta cirotano Michele Certomà venerdi 6 marzo in finale a “Italia’s Got Talent”

L’atleta cirotano Michele CertomĂ venerdi 6 marzo in finale a “Italia’s Got Talent”

Michele Certomà di Cirò Marina, convocato dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Taekwondo alla finale della nuova edizione del noto talent show televisivo in onda su Sky Uno e TV8, che si disputerà il 6 marzo a partire dalle 21

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 29 Febbraio 2020.

Il talento cirotano Michele CertomĂ della prestigiosa Scuola di Taekwondo Tiger’s di Cirò Marina diretta dal M° Natalino Martino, affiliata alla Federazione italiana taekwondo F.I.TA. è stato convocato dal Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Taekwondo Andrea Notaro, per prendere parte alla finale della nuova edizione del noto talent show televisivo in onda su Sky Uno e TV8, che si disputerĂ il 06/ Marzo a partire dalle 21.

Nella prima puntata, dove si sono esibiti la squadra dimostrativa Koreana della World Taekwondo Federation insieme ad una rappresentativa della squadra della Nazionale italiana di Taekwondo, a schiacciare l’ambitissimo pulsante d’oro è stata la regina dei talent, la signora Mara Maionchi. Uno show che ha saputo togliere il fiato al pubblico presente in studio e a chi seguiva la trasmissione da casa, con una performance eseguita perfettamente che si sussegue al tour italiano della primavera scorsa, che li ha visti protagonisti nel nostro Paese da nord a sud sino a fare capolinea a Roma, a Giugno, nello show svoltosi in Piazza di Spagna per la cerimonia di apertura del World Taekwondo Roma Grand Prix 2019.Â

La loro esibizione ha stupito l’intera platea, i giudici e la conduttrice Lodovica Comello che ha espresso parole d’elogio nel suo angolo di backstage. Mara Maionchi premia la squadra di Taekwondo sia per l’indiscutibile bravura e preparazione atletica, sia per la loro lodevole iniziativa presentata all’inizio dell’esibizione come fondazione umanitaria, che nel 2016 ha avuto uno dei momenti simbolici piĂą significativi al Campo Rifugiati della Croce Rossa di Roma e si è concluso ad Amatrice, dove è stata vissuta un’esperienza straordinaria insieme alle istituzioni locali e, sopratutto, insieme a centinaia di bambini fortemente provati dal terremoto che colpì il Centro Italia nel 2016 e 2017.

Nel momento di maggior acclamazione del pubblico e dei giudici è stato srotolato uno striscione con la scritta: «La pace è piĂą preziosa del trionfo», un messaggio di pace per tutta l’umanitĂ che non ha lasciato dubbi a Mara Maionchi sul giudizio finale, Golden Buzz e Finale.

Michele Certomà dunque, si esibirà con la Nazionale Italiana di Forme e Freestyle insieme alla squadra dimostrativa della Korea. Il raduno è fissato per il 2 marzo alle 15 presso l’hotel Flaminio Village Bungalow Park a Roma. La finalissima del famoso talent andrà in onda venerdì 6 marzo alle 21 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Sono molto emozionato ed incredulo, per me è stata una vera e propria sorpresa, -spiega Michele CertomĂ -. Ringrazio il mio maestro Natalino Martino e il Liceo Scientifico L.Lilio di Cirò, che mi permette di coniugare gli studi alla carriera sportiva. L’atleta classe 3^ sarĂ tra i protagonisti della dimostrazione insieme ad altri elementi che, tra Italia e Korea, rappresenteranno l’eccellenza a livello internazionale della specialitĂ Poomsae. Il tutto si svolgerĂ sotto gli occhi della giuria composta da Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Marano e Federica Pellegrini.

C’è grande soddisfazione per questa chiamata, -afferma il maestro Natalino Martino-. Michele merita questa importante vetrina. Ha iniziato a praticare il taekwondo all’etĂ di 4 anni conseguendo negli anni il grado di cintura nera II Dan, dimostrando nel tempo grandi doti di tecnica, equilibrio, agilitĂ concentrazione, coordinazione e tempismo. Ricordo che Michele fa parte della squadra regionale della Calabria di Poomsae e Freestyle, quest’anno ha partecipato all’ultimo Entry Stage a Roma, appuntamento dedicato alla selezione delle nuove leve azzurre, ed è proprio in questo contesto che l’Atleta si è messo in mostra meritando la Chiamata del C.T. Andrea Notaro.

-Conclude il maestro Martino.- Voglio ringraziare la F.I.TA. Federazione Italiana Taekwondo, il Presidente del Comitato Regionale FITA Calabria Giancarlo Mascaro e i Tecnici responsabili della Squadra Regionale, Il M° Vincenzo Mannaioli ed il M° Donato.

Ora non ci resta che rimanere sintonizzati per dare tutto il nostro supporto al nostro atleta calabrese Michele CertomĂ ed a tutti i componenti della squadra.

Certomà e il M° Martino







© RIPRODUZIONE RISERVATA