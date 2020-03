Il “Tempio di Melissa” in stato di abbandono, il Sindaco Falbo chiede un incontro al Ministro Franceschini

Il Sindaco di Melissa, Raffaele Falbo, ha inviato una richiesta d’incontro al Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini

Melissa,

venerdì 06 Marzo 2020.

Una richiesta d’incontro al Ministro Franceschini, per sollecitare interventi che interessano la valorizzazione del parco archeologico “Tempio di Melissa“, sito nel centro abitato di Torre Melissa che attualmente risulta in stato di abbandono.

“Egregio Sig. Ministro, nel Comune di Melissa, come sicuramente la sua struttura saprĂ , nel mese di giugno del 2007, a seguito di lavori Edilizia Privata sono stati rinvenuti i resti perimetrali di un edifico monumentale.

Dopo una prima campagna di scavo estensiva sui manufatti architettonici non si è più fatto nulla.

La presente richiesta viene inviata per sottoporre alla sua attenzione l’incresciosa situazione in cui oggi versa il sito. Quindi , da grande opportunitĂ quale poteva essere la straordinaria scoperta per tutta la costa ionica “ Magna Grecia “ , ci troviamo di fronte ad un sito con un vincolo architettonico che ad oggi però risulta un ricettacolo di erbacce e rifiuti di ogni genere, come segnalato con nota del 12/03/2018 prot. 3133 di questo Comune alla Direzione Regionale per i Beni Culturali della Calabria. Per queste ragioni chiedo un tempestivo incontro con la Sua struttura Ministeriale per meglio rappresentare le problematiche legate a questa straordinaria scoperta e per aiutarla nella valorizzazione dei Beni Culturali del nostro Paese e della mia comunitĂ .”

Se nelle prossime settimane non riceverò risposte -assicura Falbo- mi attiverò con azioni importanti per attirare l’attenzione del Ministero e della Sovraintendenza regionale”.

