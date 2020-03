Calcio, Serie B: Venezia vs Crotone 1-3

Quarta vittoria di fila per gli squali che battono a domicilio anche il Venezia, superano il Frosinone e balzano al secondo posto in classifica

Venezia,

sabato 07 Marzo 2020.

Stroppa perde poco prima del match Armenteros, rimasto in albergo a causa di una gastroenterite. In avanti Messias affianca Simy. Partita a senso unico dall’inizio alla fine con gli squali che partono benissimo e già al 12’ vanno in vantaggio: gran lancio di Molina per l’inserimento centrale di Benali che supera Pomini e firma il suo sesto centro in campionato. Poco dopo tocca a Messias impensierire i padroni di casa con una punizione che sorvola la traversa. Al 27’ pitagorici vicinissimi al raddoppio con Molina che riceve da Marrone, supera Pomini e calcia ma Fiordaliso salva in corner. Seconda rete che arriva al 36’ grazie a Marrone che sfrutta uno schema su punizione e di testa, su perfetto invito di Messias, sigla la sua terza marcatura stagionale. I liguri si fanno vedere dalle parti di Cordaz solo nel finale, al 45’, con un gran sinistro di Capello in area di rigore e super parata del portierone rossoblù che respinge in angolo.

Nell’intervallo Dionisi lascia negli spogliatoi Capello inserendo Zigoni ma sono gli squali a chiudere subito i conti con un gran destro di Benali (47’) da fuori che si insacca alle spalle di Pomini: settimo sigillo per il numero 10 di Stroppa. I pitagorici amministrano bene il triplo vantaggio e i liguri si affacciano, come nella prima frazione, solo nel finale dalle parti di Cordaz ma questa volta Caligara (83′) pesca il jolly da fuori con una traiettoria imparabile che termina sotto la traversa. Il signor Serra concede 5 minuti di recupero ma non accade più nulla e i pitagorici possono così festeggiare il quarto successo consecutivo e il secondo posto in graduatoria.

TABELLINO

VENEZIA: Pomini; Fiordaliso, Marino (74’ Caligara), Casale, Molinaro; Firenze, Fiordilino, Maleh; Capello (46’ Zigoni); Aramu, Longo. A disp: Bertinato (GK), Daffrè (GK), Lakicevic, Zuculini, Lollo, Vacca, Senesi, Monachello, Simeoni, De Marino. All. Dionisi

CROTONE: Cordaz; Curado, Marrone, Golemic; Gerbo (66’ Mustacchio), Benali (72’ Gomelt), Barberis, Crociata (80’ Jankovic), Molina; Messias, Simy. A disp: Festa (GK), Figliuzzi (GK), Spolli, Bellodi, Mazzotta, Gigliotti, Rutten, Zak. All. Stroppa

Arbitro: Serra di Torino

Rete: 12’ e 47’ Benali (C), 36’ Marrone (C), 83’ Caligara (V), 87’ Caligara (V)

Ammoniti: Gerbo (C), Casale (V), Messias (C), Mustacchio (C)

