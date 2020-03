La libertà è la vita

Il punto in fondo è tutto lì: che ne sarà delle nostre libertà? E’ stato scritto da molti in questi giorni che tra coloro che verranno maggiormente colpiti dalla furia del coronavirus non ci sono soltanto esseri in carne e ossa ma anche soggetti il cui profilo corrisponde più a una categoria del pen continua […]

La Redazione 24

sabato 28 Marzo 2020.

