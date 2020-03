Savicevic: “Io, atipico che a Milano ha fatto fortuna. E ora sono preoccupato”

Savicevic: “Io, atipico che a Milano ha fatto fortuna. E ora sono preoccupato” Il genio montenegrino: “Il virus? Sono preoccupato per gli amici. Il calcio ora non conta, bisogna aspettare il momento per ripartire” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 31 Marzo 2020.

Savicevic: “Io, atipico che a Milano ha fatto fortuna. E ora sono preoccupato”

Il genio montenegrino: “Il virus? Sono preoccupato per gli amici. Il calcio ora non conta, bisogna aspettare il momento per ripartire”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA