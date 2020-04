Coronavirus: proroga richieste al 6 aprile 2020 “Buoni spesa” dal Comune di Melissa a persone e famiglie in condizioni di disagio

Misura di contenimento emergenza epidemiologica da Covid-19

La Redazione

Melissa,

giovedì 02 Aprile 2020.

Il Comune di Melissa rende noto che, la domanda per l’assegnazione del “bonus alimentare” a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (covid-19), è stato prorogato il termine di scadenza entro le ore 12 del 06.04.2020.

AVVISO

MODULO DI DOMANDA

AVVISO PROROGA







