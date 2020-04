Il personale dell’Asp di Cirò Marina ringrazia la Comunità CAST e Maria Russo per le mascherine donate

Cirò Marina,

martedì 07 Aprile 2020.

In questo periodo di grande tristezza ed a volte di forte egoismo, c’è chi invece, ha un grande cuore ed una immisurabile empatia verso il prossimo. È fatto noto, ormai, che tutti i professionisti della Salute che stanno lottando con le unghia e con i denti contro il COVID19, siano sprovvisti dei più essenziali DPI per poter lavorare in serenità ! Proprio per questi suddetti motivi, tutto il personale sanitario ed amministrativo del Sub-Distretto di Cirò Marina vuole sentitamente ringraziare la Comunità C.A.S.T ONLUS Ciro Marina nella persona del Dott. Cataldo Golino e le laboriose mani del “Segui il filo ” nella persona della gentilissima Maria Francesca Russo per le preziose ed indispensabili mascherine donate.

