La Polizia di Stato arresta crotonese per maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti dei figli

Tratto in arresto dalla Squadra Mobile della Questura di Crotone

Comunicato della Questura

Crotone,

sabato 16 Maggio 2020.

Nella giornata del 13 maggio 2020, personale della Squadra Mobile della Questura di Crotone ha notificato, nei confronti di un crotonese, un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti dei figli, sono i reati contestati.

La dell’uomo consumatore abituale di stupefacenti, si estrinsecava in una pluralità  di atti delittuosi, consistenti in insulti, minacce e violente aggressioni fisiche, originati dal rifiuto dei figli di corrispondergli del denaro per l’acquisto di droga.

Inoltre,

nonostante si fosse trasferito in una regione del nord alla ricerca di

lavoro, non ha cessato di minacciare i figli rimasti a Crotone,

obbligandoli ad effettuare, a più riprese ricariche online, per un importo complessivo di svariate centinaia di euro.

L’operazione

conferma l’incessante attività che viene svolta quotidianamente dalla

Polizia di Stato della provincia di Crotone nonostante il perdurare

dell’emergenza epidemiologica che impegna quotidianamente e

costantemente il personale della Questura di Crotone nelle intense

attività di controllo per l’osservanza delle misure finalizzate al

contenimento delle disposizioni del Covid-19.

