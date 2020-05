Douglas Costa ci dÃ  un taglio: e ora ha due mesi per tenersi la Juventus

Douglas Costa ci dà un taglio: e ora ha due mesi per tenersi la Juventus

La Redazione24

domenica 24 Maggio 2020.

Douglas Costa ci dà un taglio: e ora ha due mesi per tenersi la Juventus

Il brasiliano si è rasato a zero ed è pronto a sprintare alla ripresa per convincere i bianconeri a non cederlo a fine stagione



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







