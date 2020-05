4-3-3 o 4-2-3-1: così il Milan in campo senza Ibra

La Redazione24

,

martedì 26 Maggio 2020.

In attesa di conoscere l’entità dell’Infortunio di Ibrahimovic, Stefano Pioli studia le soluzioni tattiche per il ritorno in campo: Rafael Leao è il giocatore della rosa rossonera che per caratteristiche dovrebbe occupare la casella di centravanti.



