Al via le iscrizioni per il Corso di Bagnino a CirÃ² Marina per la stagione estiva 2020

Al via le iscrizioni per il Corso di Bagnino a Cirò Marina per la stagione estiva 2020

Il Corso è aperto a tutti dai 16 a 67 anni ed è valido come punteggio nei Concorsi. Metà prezzo per studenti

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 26 Maggio 2020.

Giuseppe Benevento

Riparte come ogni anno il Corso di Bagnino a Ciro’ Marina.

Le lezioni teoriche si terranno presso i Lidi Balneari e le lezioni pratiche in piscina e in mare.

Le strutture balneari che non hanno il Bagnino e vogliono mettersi in regola con la Capitaneria di Porto, possono far frequentare il Corso e prendere il brevetto in breve tempo.

Con il Brevetto di Assistente Bagnanti della FIN si ha la possibilità di lavorare in Piscine, Stabilimenti Balneari (Lidi), Villaggi Turistici, Navi da Corciera, Hotel con piscine e tutte le strutture turistiche attrezzate di piscina. E’ riconosciuto dalla International Life Saving ed è valido in tutta Europa e nel Mondo nei 113 paesi aderenti alla I.L.S.

Per chi deve partecipare ad un Concorso, il Brevetto di Assistente Bagnanti, vale come punteggio. Valido per i Concorsi VFP1.

Per il punteggio si può conseguire anche un Corso di Nuoto per Salvamento di durata più breve.

L’Assistente Bagnanti è formato e abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto, sezione Salvamento, è lo specialista che veglia sulla sicurezza di chi frequenta piscine e stabilimenti balneari marini o lacuali, capace ed esperto negli interventi di soccorso di chi si trova in situazione di pericolo in acqua.

Per la stagione estiva, Cerchiamo Bagnini della FIN per l’assunzione presso Lidi, Villaggi e Acquapark.

Per informazioni contattare

Giuseppe Benevento tel. 328.2160739 – tel. 0962.371572

per altre dettagli visitare il sito del Centro Formazione







© RIPRODUZIONE RISERVATA