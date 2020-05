Parisi burning

La Redazione 24

martedì 26 Maggio 2020.

Roma. Nuova fumata nera per Mimmo Parisi. Il professore del Mississippi venuto in Italia per volere di Luigi Di Maio si è visto respingere per la terza volta dal cda di Anpal il piano industriale. Ormai accade con una frequenza mensile. Era già successo nel cda del 26 marzo, convocato per approvare

