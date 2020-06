Magna Graecia: partecipato il “forum call” si pensa a una struttura politica

Si continuerà nella campagna di sensibilizzazione in atto così come da cronoprogramma. Entro l’anno la trasformazione in associazione politico-culturale

La Redazione

Crotone,

lunedì 01 Giugno 2020.

Primo forum telematico aperto ai rappresentanti del comitato

Magna Graecia tra fondatori e aderenti. In agenda: la possibilità di valutare

nel breve-medio periodo la commutazione del comitato da semplice organismo

civico ad associazione politico culturale. Diverse le posizioni riscontrate sul

punto, il che costituisce un valido indicatore di straordinaria vivacitÃ

nell’ambito del dibattito interno. Il comitato ha, nelle linee guida,

l’obiettivo di sensibilizzare sull’idea “Magna Graecia”, attraverso una

revisione delle province calabresi in base a un criterio di un più giusto ed

equo riequilibrio demografico. Spinge sull’idea del doppio capoluogo

(Corigliano Rossano a Nord, Crotone a Sud) e sul principio di pari dignitÃ

politico/istituzionale/territoriale. Tra i fondatori è prevalsa la tesi secondo

cui siano maturi i tempi per iniziare a lavorare su un progetto politico sotto

la denominazione “MAGNA GRAECIA”. «È un movimento aperto a tutte le espressioni

politiche in questa fase di sensibilizzazione – è stato ribadito – i

simpatizzanti e/o tesserati nei partiti espressione dell’attuale arco

costituzionale possono svolgere un ruolo importante all’interno del movimento

ma, ben consapevoli, che i responsabili dell’isolamento dell’intero arco jonico

sono da individuare nell’intera partitocrazia, ancora oggi alle dirette

dipendenze dei capoluoghi storici. Ed è per queste ragioni che, il comitato,

andrà avanti per la sua strada, senza pregiudizi ideologici verso nessuno, ma

nella consapevolezza che l’idea MAGNA GRAECIA sia avversata dai poteri

centralisti».

Si è convenuto sulla necessità di muoversi contestualmente alla

prosecuzione del messaggio di sensibilizzazione al fine di coinvolgere sempre

più le istituzioni, i sindaci, le

rappresentanze regionali e nazionali, ma nel reciproco rispetto dei ruoli e delle

relazioni. Ci sono rappresentanze che hanno aderito, altre in stand by, altre

ancora che sebbene invitate non hanno inteso neanche rispondere ad inviti con

posta certificata. Il comitato stigmatizza atteggiamenti diseducativi e auspica

rapporti bilaterali franchi, improntanti sul rispetto reciproco.

Proseguirà la campagna di sensibilizzazione sotto una veste

civica, mediante la prosecuzione delle attività intraprese ed incontri

telematici, ma entro l’anno si procederà alla definizione di un’area politica

ben definita e mirata a raggiungere l’obiettivo e, soprattutto fermamente

distante da quelle forze, talvolta mimetizzate, che ostacolano il progetto.

L’incontro delle ultime ore, rappresenta il primo di una serie

di riunioni che, periodicamente, si terranno con tutti gli aderenti all’idea,

al fine di saggiare, di volta in volta, le percezioni ed il comune sentire in

capo ad ogni membro del Comitato.







